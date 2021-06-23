В администрации президента Приморье признали лучшим на Дальнем Востоке

Бизнесмены уверены, что руководство края хочет и может бороться с коррупцией Фото: Илья ЕВСТИГНЕЕВ

Во время межрегиональной научно-практической конференции, проходившей 16-17 июня, Управление президента РФ отметило работу департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края.

- Особо отмечены стабильно высокие результаты работы по выявлению фактов личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов среди государственных гражданских служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Приморского края, – рассказал представитель департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края Андрей Шепотько.

На мероприятии также обсудили актуальные вопросы реализации государственной политики в области противодействия коррупции, участники обменивались опытом и вырабатывали эффективные подходы к решению задач, определяемых Национальным планом противодействия коррупции. Представитель Приморья Андрей Шепотько представил доклад «Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера как основание для проведения проверок соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

Напомним, что профилактика коррупции в Приморском крае проходит в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020-2027 годы. Согласно исследованиям Приморского научно-исследовательского центра социологии, 23,5 % бизнесменов отметили, что руководство края хочет и может эффективно бороться с коррупцией. Наиболее эффективными антикоррупционными мероприятиями по итогам опроса признали ужесточение наказаний за коррупцию, повышение прозрачности взаимодействия чиновников с организациями и упрощение схем оказания услуг населению.