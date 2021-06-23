В Приморье почтили память воинов-освободителей

День памяти и скорби Фото: Михаил ФРОЛОВ

Торжественные мероприятия прошли в День памяти и скорби во всех муниципалитетах Приморья. В краевой столице губернатор края Олег Кожемяко, руководители Законодательного Собрания Приморья, администрации и Думы Владивостока, командование ТОФ, юнармейцы, курсанты, ветераны возложили цветы к мемориалу «Боевая слава ТОФ». События этого дня были организованы в соответствии с региональной госпрограммой «Патриотическое воспитание граждан» на 2020-2027 годы

- Ровно 80 лет назад утреннюю тишину воскресенья разорвали грохот бомб и снарядов – чудовищный план Барбаросса был приведен в действие. Но уже в первый день войны в жестоких приграничных боях враг осознал, что эта война не будет легкой европейской прогулкой. Весь народ от мала до велика встал на защиту своей Родины. Четыре года, не смыкая глаз наши люди воевали на фронтах, трудились в тылу. Мы всегда должны помнить о подвигах наших дедов и прадедов, тех, кто отстоял нашу независимость. Вечная память Героям! Вечная слава народу-победителю! – сказал глава региона.

Вечером Владивосток присоединился к международной акции «Огненные картины войны». На Корабельной набережной общественники выложили из зажженных свечей символ Вечного огня и слово «Помним». Столица Приморья также присоединилась к Всероссийской акции «Лучи Победы». Вечером на 10 минут вспыхнули прожекторы морских портов. Световую волну в небе также подняли промышленные и транспортные предприятия, крупнейшие торговые центры, военные корабли ТОФ и учебные парусники.

А в это время

22 июня во Владивостоке, Уссурийске, Хороле, Штыково и Арсеньеве состоялась акция «Красная гвоздика». Все желающие могли приобрести значки в виде цветка. Деньги будут направлены на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.