Приморские города и поселки становятся комфортнее

Дворы преображаются Фото: Сергей БАЛАНОВ

53 объекта вошли в план работ по благоустройству 2021 года на всех территориях региона в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Реализация нацпроекта и краевой программы благоустройства «1000 дворов» в течение ближайших несколько лет позволят не только привести в порядок подавляющее число общественных пространств края, но и создать новые,- отметила зампред правительства региона Елена Пархоменко.

Она подчеркнула, что в Приморье не просто ремонтируются те или иные парки и скверы, а создаются тематические объекты. Такие, как например, скейт-парки, детские городки. Во Владивостоке особое внимание уделяется набережным и пляжным зонам. В Находке благоустраивают шесть скверов. В Арсеньеве появится эффектная ротонда в сквере «Восток», а в Уссурийске уже завершен ремонт шести придомовых территорий.

Важно, что перечень объектов, которые преобразятся до конца текущего года, был составлен с учетов пожеланий жителей края. Все желающие приняли участие в онлайн-голосовании, состоявшемся весной. Кстати, один из показателей эффективности реализации национального проекта «Жилье и городская среда» - именно участие граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

- Приморцы ежедневно сталкиваются с локальными проблемами своего муниципалитета, поэтому лучше знают его проблемные места. Прислушавшись к волеизъявлению народа, краевые власти будут точно знать, на что в действительности нужно потратить денежные средства из бюджета,- считает президент Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» Вероника Сипачева .

В краевом министерстве ЖКХ добавили, что сейчас подрядчики выполняют работы на 40 общественных пространствах и 13 дворовых территориях. Мониторинг качества ведут не только должностные лица, но и общественные наблюдатели.

- На большинстве объектов работы идут в графике, там, где видим, что темпы отстают – берем на контроль, плотно взаимодействуем с главами муниципалитетов. По нескольким адресам ремонт уже завершен. Благоустройство территорий должно быть завершено в сентябре, – отметили в ведомстве.