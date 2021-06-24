В Приморье слишком поздно нашли пропавшего пенсионера

Пропавший середине июня в Дальнегорске мужчина пенсионного возраста найден погибшим, пишет Инстаграм-группа «ПримПоиск».

65-летний Николай В. 12 июня вышел с дачи, которая расположена в районе остановки Сыпучая в Дальнегорске. Долгое время о местонахождении мужчины в темно-синей кепке ничего не было известно. Предполагалось, что он может быть дезориентирован. Однако поздно вечером в среду, 23 июня, волонтеры организации «ПримПоиск» сообщили, что поиски завершены, но, к сожалению, найдено тело пенсионера.

– Николай Николаевич В. найден. Погиб. Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Спасибо всем за помощь в поисках и распространении информации, – написали активисты в своей группе.