Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток24 июня 2021 1:12

«Естественный отбор»: видео с подростками взбудоражило жителей Владивостока

Парни устроили «шоу» с трюками прямо на дороге (видео)
ТИХАЯ Екатерина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Такая поездка в любой момент может обернуться происшествием.

Такая поездка в любой момент может обернуться происшествием.

Фото: принтскрин видео.

«Шоу», которое в любой момент может обернуться происшествием и даже трагедией, устроили два не сильно взрослых жителя Владивостока на мопедах. Трюки с поднятием железного коня на заднее колесо, пока популярное среди подростков транспортное средство несется по Некрасовскому путепроводе, засняли на видео и выложили в местные ДПС-группы.

Очередная подростковая выходка попала на видео. Вечером 23 июня на Некрасовском путепроводе двое жителей Владивостока решили погонять на мопедах, да не просто прокатиться, а обязательно с элементами шоу. Парни поочередно поднимали свое транспортное средство на заднее колесо, при этом совершенно не снижая скорости на обычно довольно оживленном и скоростном участке городской дороги.

В этот раз все закончилось хорошо, но приморцы преминули напомнить в комментариях к видео, чем могут закончиться такие поездки. Спойлер: ничем хорошим. «Естественный отбор», «Временные жители Владивостока», «Пацаны, хоть шлем купите», «Упадет и под колеса» – пишут пользователи соцсети.