«Естественный отбор»: видео с подростками взбудоражило жителей Владивостока

Такая поездка в любой момент может обернуться происшествием. Фото: принтскрин видео.

«Шоу», которое в любой момент может обернуться происшествием и даже трагедией, устроили два не сильно взрослых жителя Владивостока на мопедах. Трюки с поднятием железного коня на заднее колесо, пока популярное среди подростков транспортное средство несется по Некрасовскому путепроводе, засняли на видео и выложили в местные ДПС-группы.

Очередная подростковая выходка попала на видео. Вечером 23 июня на Некрасовском путепроводе двое жителей Владивостока решили погонять на мопедах, да не просто прокатиться, а обязательно с элементами шоу. Парни поочередно поднимали свое транспортное средство на заднее колесо, при этом совершенно не снижая скорости на обычно довольно оживленном и скоростном участке городской дороги.

В этот раз все закончилось хорошо, но приморцы преминули напомнить в комментариях к видео, чем могут закончиться такие поездки. Спойлер: ничем хорошим. «Естественный отбор», «Временные жители Владивостока», «Пацаны, хоть шлем купите», «Упадет и под колеса» – пишут пользователи соцсети.