Летняя погода решила уйти из Владивостока в последние дни июня

Город ждут туман и морось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно приморцам обещали солнечные и теплые дни, однако уже сейчас прогноз погоды не радует, особенно жителей Владивостока.

Дождливые выходные предсказывает дальневосточной столице портал Gismeteo. Уже в четверг, 24 июня, видно, что небо Владивостока затянуло серой дымкой, а воздух стал прохладнее. С 25 по 28 июня в городе будет или переменная облачность, или пасмурная погода, и, конечно, небольшие дожди. После этого осадки уйдут, но облака останутся. Температура воздуха прогреется от +16 до +20 градусов по Цельсию.

Об уходе жарких дней говорит и Примгидромет. В субботу во Владивостоке ожидается туман и слабая морось, все будет сопровождаться свежим ветром. В воскресенье в городе вновь дождик и туман.

А вот по краю погода способна порадовать.

В субботу, 26 июня, днем погода будет жаркой, +25…+32 °С, на побережье прохладнее +17…+23 °С. Больших осадков не ожидается.

В воскресенье, 27 июня, подойдут атмосферные фронты, из-за которых в регионе местами будут дожди. Температура сильно не изменится.