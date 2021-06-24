Инфекция косит: в Приморье растет число больных и умерших от коронавируса

В Приморье растет число заболевших коронавирусом. Фото: Милана СОКОЛ

114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Приморье за последние 24 часа. Очевидно, что болезнь продолжает прогрессировать в крае. Всего с начала эпидемии заболели 46 046 жителей края.

Число умерших от коронавируса в крае достигло 756 человек. При этом только за последние несколько дней скончались сразу восемь человек.

Из-за неблагоприятной эпидобстановки в крае вводятся новые ограничения. 30% работников в возрасте 65 и выше планируется перевести на удаленку. Свою работу также должны скорректировать кинотеатры и объекты культуры, наполняемость зала опять вернули к 50%. Помимо этого в крае разворачиваются дополнительные койки для заболевших коронавирусной инфекцией.

Удаленка и жесткие меры. Новые ограничения в Приморье из-за COVID-19

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