Весь город гудит. Владивосток одним из первых регионов России присоединится к Всероссийской акции «Весть Победы»

Владивосток присоединился к Всероссийской акции. Фото: Милана СОКОЛ

В четверг, 24 июня, многих жителей приморской столицы удивил наполнивший город гул. Автомобильные и корабельные гудки и звон колоколов звучали чуть больше минуты, в полдень. Стоит отметить, что это не просто какофония, как могло показаться, а памятные гудки в честь защитников Родины, отдавших свои жизни за мирное небо над головой.

– 24 июня Владивосток одним из первых регионов России присоединится к Всероссийской акции «Весть Победы». Ровно в полдень в городе прозвучали автомобильные и корабельные сигналы, гудки фабрик и заводов, колокольный звон церквей, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Владивостока.

Акция «Весть Победы» приурочена к дате проведения первого парада в 1945 году. Торжественное построение войск состоялась именно 24 июня на Красной площади в Москве в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.