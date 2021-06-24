Гражданка Испании, которая не говорит по-русски и едет во Владивосток, попала в беду на дорогах России

Интересный случай произошел с испанкой. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Интересный случай произошел с испанкой, которая едет из своей страны во Владивосток. Женщина заехала не на ту дорогу в одном из регионов России и попала в беду, но ей на помощь пришли полицейские, пишет «Комсомолка».

В Костромской области автоинспекторы лейтенанты полиции Иван Разумов и Дмитрий Кашицин заметили женщину с мотоциклом, которая в растерянности стояла на грунтовой дороге. Полицейские подъехали к попавшей в беду, но тут возникло препятствие – женщина не говорит по-русски. С помощью переводчика на телефоне и отдельных английских фраз выяснилось, что эта леди – путешественница. Гражданка Испании отправилась в мотопробег из своей страны до Владивостока, но случайно выбрала неверное направление и съехала на второстепенную дорогу, где не смогла ехать дальше.

Полицейские помогли иностранке выбраться на подходящую трассу. Женщина поблагодарила помощников и отправилась дальше во Владивосток.