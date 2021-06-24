Приморские школьники сдадут ЕГЭ по информатике и ИКТ в новом формате

Школьников рассадят в шахматном порядке по 10 человек в аудитории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ответы на задания проверяются автоматизировано, эксперты больше в этом не участвуют. Потому апелляции в привычном понимании не будет, подать на нее можно будет только в случае технических сбоев или внешних обстоятельств, которые не позволили учащемуся набрать баллы.

В случае технических ошибок во время самого экзамена, например, если внезапно перестала работать техника, которую использует участник ЕГЭ, есть два варианта развития событий. Можно продолжить экзамен за другим рабочим местом, но с тем же «билетом», правда, придется заново вносить все ответы и время экзамена для такого участника не увеличится. Если такой вариант выпускнику не подходит, он имеет право повторно сдать этот экзамен в резервный день.

Напомним, что экзамен по информатике и ИКТ пройдет 24 и 25 июня в Приморье. В первый день его на него отправится 1051 школьник, для них будет работать 50 пунктов проведения экзаменов, во второй день экзаменуют 213 школьников в 10 пунктах. Сам экзамен будет длиться 3 часа 55 минут. В него входят 27 заданий: 4 – высокого уровня сложности, 13 – повышенного, а 10 – базового.

Соблюдение всех правил Роспотребнадзора очень важно для экзаменуемых, ведь направлено на исключение рисков распространения COVID – 19. Школьников рассадят в шахматном порядке по 10 человек в аудитории. В школах будут соблюдать масочный режим, использовать антисептики и рециркуляторы воздуха. Компьютерные мыши, гарнитуры и клавиатуры будут обработаны антибактериальными салфетками до и после сдачи ЕГЭ по информатике каждым участником.

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы для обучения работников пунктов проведения экзаменов провели две апробации, в одной из которых приняли участие школьники, которые будут сдать ЕГЭ по информатике.