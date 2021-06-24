Прокуратура занялась частным детским садом во Владивостоке в котором могли избить ребенка

Заявление на воспитателя поступило от одной из родительниц. Фото: принтскрин видео.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту получения травм ребенком в частном детском саду во Владивостоке. Грубое обращение с малышкой запечатлела камера, установленная в дошкольном образовательном учреждении. Видео, на котором девочку толкают, выгоняют из-за стола и принимают к ней физическую силу, попало в сеть, и, естественно вызвало общественный резонанс.

Напомним, история в детском саду произошла в мае этого года. Обеспокоенная мама малышки обратилась в полицию, заметив синяки на теле дочки. Просмотр камер в самом саду многое прояснил. Женщина поспешила с заявлением в полицию, уже возбуждено уголовное дело. Отдельную проверку начала прокуратура.

– Установлено, что в мае 2021 года воспитатель частного детского сада «Домисолька» нанес телесные повреждения малолетнему ребенку, 2019 года рождения. По поручению прокурора края прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку деятельности частного детского сада на предмет соблюдения требований закона при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми, – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Известно, что после ЧП воспитательницу поспешили уволить, однако это ее не освободит от ответственности перед законом.

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