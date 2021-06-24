Жители Приморского края выбрали дороги для ремонта

За прошедшие четыре года в Приморье отремонтировали почти 400 км дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края три недели проводило опрос среди жителей региона, в котором приняли участие 5437 человек. Приморцы назвали участки дорог для ремонта на 2022-2024 года, эти данные учтут при формировании плана работ.

Жителям региона вопросы улучшения дорожной инфраструктуры оказались интересны. Они не только выбирали из предложенных вариантов, но и активно предлагали свои. В ведомстве пообещали проанализировать эту информацию и внести в формируемые планы работ. Больше всего голосов набрали следующие участки краевых дорог: Хабаровск–Владивосток–станция Угольная, подъезды к бухте Лазурная и к селу Раздольное от автодороги Хабаровск–Владивосток, Хабаровск–Владивосток–Вольно-Надеждинское, Хабаровск–Владивосток–Тавричанка, Владивосток–Артем, Михайловка–Турий Рог, Артем–Находка–Порт Восточный, Раздольное–Хасан, Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, а также Лазо–Заповедный.

Помимо этого жители четырех муниципальных образований отобрали дороги местного значения для ремонта. Во Владивостоке больше всего голосов отдали за ремонт улиц Нейбута, Карбышева и Калинина в 2022 году, Невская, Чапаева и Невельского в 2023 году, а Иртышская, Фадеева и Баляева в 2024 году. Жители Артема голосовали за ремонт дорог на улицах Александровская, Чапаева, Уссурийская, Симферопольская, Герцена, переулок Ремзаводской. В Надеждинском районе пристальное внимание заслужили улица Круговая в селе Прохладное, улица Весенняя в поселке Тавричанка, улица Рихарда Дрегиса в селе Вольно-Надеждинское и улицы Ленина и Молодежная в поселке Новый. В Шкотовском городском поселении отдали предпочтение улицам Краснофлотская и Красноармейская, в Смоляниново лидировала объездная дорога, в Романовке – улицы Рудакова и Ленинская, в Новонежино – улицы Ключевая и Вокзальная (с реконструкцией железнодорожной станции). Также жители Шкотовского района указали на необходимость первоочередного ремонта участков дорог Подъяпольское–станция Стрелковая–Фокино, Новая Москва–Центральное–Новороссия.

Напомним, что в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы в этом году планируется отремонтировать 98 километров дорог.