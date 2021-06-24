Предприимчивые приморцы организовали во Владивостоке подпольное казино

Шесть жителей дальневосточной столицы хотели заработать легких денег, а заработали «уголовку». Фото: Юрий СОКОЛОВ

Азартная история развернулась во Владивостоке. Шесть предприимчивых горожан организовали целую сеть заведений, где можно было сыграть в азартные игры. Но все тайное однажды становится явным, и подпольная лавочка была прикрыта. Теперь неудавшимся организаторам грозит серьезное наказание.

В конце 2019 года шесть жителей Владивостока решили подзаработать. Они пошли по «легкому» пути и организовали игорную зону, где можно было играть в азартные игры. Приморцы сделали несколько точек для проведения незаконных развлечений и выдали их за Интернет-кафе. На самом деле в этих помещениях работало онлайн-казино.

Вычислили и задержали преступников сотрудники экономической безопасности приморского МВД, лавочка под названием «Интернет-кафе» пала. В отношении приморцев возбуждено уголовное дело за организацию и проведение незаконных азартных игр (часть 3 статья 171.2 УК РФ). Согласно этой статье жителям дальневосточной столицы грозит или 1-1,5 миллиона рублей штрафа, или до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Владивостока.