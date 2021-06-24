В Приморье налетчик с гранатой ворвался в отделение банка

Нападавший уже задержан. Фото: Олег УКЛАДОВ

Попытка вооруженного ограбления банковского отделения произошла в поселке Заводской Приморского края. Нападавший, который угрожал гранатой, задержан. Полицейские разбираются в произошедшем.

Днем в четверг, 24 июня, в поселке Заводской, что расположен недалеко от города Артем, произошло ЧП. На отделение банка напал грабитель, предположительно вооруженный гранатой.

Налетчика скрутили, полиция разбирается в происшествии.

«КП – Владивосток» обратилась за комментариями в УМВД РФ по Приморскому краю и банк.