Почти 1,5 тысячи жителей Приморья подали заявления на заключение социального контракта

Для каждого, заключившего социальный контракт, разрабатывают индивидуальную программу по выходу из кризисного положения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года в рамках программы было заключено 620 контрактов, 509 получателей из них – семьи с детьми. Помощь в выявлении малоимущих семей оказывают почтальоны, благодаря их работе удалось заключить 50 контрактов.

Напомним, что социальный контракт является основным способом оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Он заключается на срок от 6 до 12 месяцев, за это время разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризисного положения. В рамках программы органы соцзащиты подбирают наиболее эффективные инструменты по повышению дохода: содействие в поиске работы или ведении личного подсобного хозяйства, помощь в прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования.

Также власти могут помочь с предпринимательской деятельностью путем приобретения и оплаты основных средств, необходимых для этого, сумма помощи не может превышать 250 тысяч рублей. По социальному контракту также можно получать ежемесячную выплату в размере 13 958 рублей на «осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации».

Помощь населению осуществляются в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Самым популярным направлением для жителей региона является поиск работы. В рамках контракта получатель в течение 4 месяцев может получать выплату в размере 14 800 рублей. С начала года 36 социальных контрактов заключили по направлению об индивидуальной предпринимательской деятельности, а 5 жителей Приморья получили до 100 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства.

Сейчас помощь в выявлении малоимущих семей оказывают почтальоны. С февраля 2021 года министерство труда и социальной политики Приморского края и «Почта России» реализуют проект социального воздействия в сфере социальной защиты населения. Он направлен на создание условий для преодоления трудной жизненной ситуации малоимущих семей с детьми. Благодаря сотрудникам почты было подано 85 заявлений и заключено 50 контрактов. Напомним, что в 2020 году с малоимущими семьями заключили 1690 социальных контрактов.

Пилотные территории проекта: Дальнегорск, Тернейский и Чугуевский округа, а также Яковлевский и Кавалеровский районы.