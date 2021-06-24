Есть ли жизнь после вакцины? Топ-10 отговорок антипрививочников

В крае наращивают темпы прививочной кампании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Угроза «Ко» продолжает распространяться, количество заболевших коронавирусом растет. За последние сутки в Приморье появилось больше 100 новых зараженных, а всего в регионе болеет свыше 1,5 человек. Но это не останавливает жителей края, они все так же не желают прививаться и всеми силами избегают укола вакциной. Министерство здравоохранения сделано еще одну попытку развеять слухи о вакцинации и призвать приморцев пройти иммунизацию.

«ПОБОЧКИ»? А ЕСЛИ НАЙДУ?

– Вакцинация может вызывать сильные побочные эффекты?

– После любой прививки могут быть поствакцинальные реакции, такие как повышенная температура в течение трех дней (свыше 39 градусов можно сбивать жаропонижающими препаратами), болевое ощущение на месте укола, слабость. Все эти симптомы проходят в течение трех дней.

– Зачем вакцинироваться, если вирус мутирует постоянно?

– Мутация идет в определенном фрагменте вируса, а все вакцины создаются против основного компонента вируса – S-белка, он не меняется. Поэтому вакцины, которые есть на сегодняшний день в России, защищают от всех штаммов, которые циркулируют в России.

Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты влияют на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них.

– Вакцинация гарантирует, что человек не заболеет COVID-19?

– Вакцина не гарантирует 100%-ю защиту от заболевания, но всегда предотвращает летальный исход. Вакцинация – это защита от тяжелого поражения легких, которое приводит к выраженной дыхательной недостаточности, – пациенты не попадают в палаты интенсивной терапии, а переносят заболевание в легкой степени тяжести. То, что вакцинация спасает от летального исхода, – лучший показатель эффективности прививки. Это касается любой инфекции и правил вакцинопрофилактики.

МАТЕРИНСТВО, ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ

– Прививка от COVID-19 может негативно повлиять на зачатие и рождение ребенка в будущем?

– Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность мужчины и женщины к зачатию, а также вынашиванию и рождению здорового ребенка. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Негативных последствий не выявлено.

– Вакцинация при грудном вскармливании допустима?

– В противопоказаниях к вакцинам указано ограничение на период беременности и грудного вскармливания. Однако за прошедшие долгие месяцы врачи и ученые собрали достаточно информации, чтобы, с одной стороны, предостеречь женщин, а с другой – надежно успокоить. В начале июня руководитель отделения оперативной гинекологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова минздрава России Лейла Адамян сказала, что уже доказано, что вакцинация становится страховкой не только для матери, но и для малыша. Уже в ближайшее время минздрав России разработает рекомендации для вакцинации беременных женщин и кормящих матерей.

– При хронических заболеваниях можно вакцинироваться?

– В каждом индивидуальном случае рекомендации должен дать лечащий врач. Но, согласно данным минздрава России, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют чрезвычайно высокий риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода. Они чаще нуждаются в госпитализации в стационары, чем люди без этих заболеваний. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями жизненно необходимо пройти вакцинацию, которая позволит избежать тяжелого течения болезни, летального исхода и сама по себе не несет никаких дополнительных рисков в плане побочных реакций.

Больные сахарным диабетом – уязвимая к коронавирусу категория населения. Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, получается двойной удар. Отсюда – высокий риск смертности. Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от коронавируса.

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ НАДО ЗНАТЬ…

– Нужен тест на антитела перед прививкой?

– По рекомендациям минздрава России не требуется выполнение теста на наличие антител ни до, ни после прививки. Если человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией, прививку можно и нужно делать через 5-6 месяцев после выздоровления. При проведении клинических исследований у добровольцев такие тесты выполнялись в обязательном порядке, чтобы подтвердить у них отсутствие антител до введения вакцины, чтобы понять, как она работает.

– Как необходимо хранить вакцину, чтобы она была безопасной?

– Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» хранится и транспортируется только при минус 18 градусах и ниже. За полчаса до введения вакцины флакон размораживается при естественной температуре. Все пункты вакцинации, в том числе мобильные и стационарные, разворачивались только при условии соблюдения холодовой цепи. Каждый пункт был оснащен новым холодильным оборудованием, перед открытием – проверен и принят комиссией, в состав которой входят представители контролирующих органов – Роспотребнадзора, Росздравнадзора, минздрава Приморья.

Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» хранятся и транспортируются при условиях плюс 2-7 градусов, как все прочие вакцины, поэтому для хранения используются обычные медицинские холодильные установки.

– Почему не проводится осмотр в поликлинике и сдача анализов перед прививкой?

– Напомним, что никогда перед прививками не проводится углубленный мониторинг здоровья. Вспомните прививку от клещевого энцефалита, гриппа, оспы, туберкулеза и так далее. Достаточно осмотра терапевта перед прививкой, когда он выявляет наличие повышенного давления, симптомов ОРВИ. Также пациент заполняет анкету, в которой указывает наличие хронических заболеваний, последнего контакта с заболевшим COVID-19. На основании этих метрик здоровья терапевт принимает решение о допуске или о временном медотводе от вакцинации.

– Почему правительство Приморья так настойчиво пропагандирует вакцинацию?

– Потому что возможности здравоохранения небезграничны. Инфекция передается воздушно-капельным путем, распространяется очень быстро. Еще в первую декаду мая заразившихся в сутки было 20 человек, сегодня – 114. Между тем, мы только в начале развития эпидемии. И если уже летом такой рост заболеваемости, к осени медики прогнозируют значительное ухудшение эпидемиологической обстановки.

В прошлом году в стране не было вакцины, сегодня инфекция считается вакциноупраляемой. Если к осени 60% и более населения будут с иммунитетом, тогда заболеваемость пойдет на спад.