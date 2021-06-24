Благоустройство дорог по нацпроекту во Владивостоке в самом разгаре

Ремонт кипит в разных районах города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке продолжается комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Госпрограмма, в которую край попал в 2017 году, позволяет за счет федерального бюджета привести в порядок улично-дорожную сеть в приморской столице. В этом году преобразится сразу семь улиц города. Работы сейчас кипят на шести из них. Рассказываем, что уже сделано и чего ждать горожанам.

Речь идет не только о замене покрытия на транспортных артериях в городе, но и о возведении подпорных стен, ремонте лестниц, укладке тактильной плитки, приведении в порядок пешеходных зон, новой разметке, установке дорожных знаков и ограждений. Словом, работах, которые помогут сделать жизнь в городе комфортнее и безопаснее.

Всего в этом году в национальный проект для ремонта включены семь улиц: Бородинская, Ладыгина, Харьковская, Окатовая, Ватутина, Посьетская и Адмирала Захарова.

На Окатовой ремонт проходит на участке от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой. Работы ведутся с опережением срока. Специалисты уже уложили выравнивающий слой асфальта. Следующим этапом станет укладка слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Практически по всему периметру обустроили тротуары.

Тротуары уже благоустроили. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В районе Терешковой уже оборудован остановочный карман, всего же остановок на участке будет три. В местах пересечения тротуаров с заездами к домам рабочие устанавливают тактильную плитку.

На участке сделают три остановочных пункта. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новые остановки для удобства горожан вскоре сделают и на Харьковской. Ремонт проходит от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой. По всей длине улицы уже заменили бордюрный камень. Сейчас дорожники подготавливают площадки для строительства четырех остановочных павильонов, параллельно подрядчики укладывают выравнивающий слой асфальта на дороге.

Улицу Бородинскую в этом году отремонтируют от проспекта 100-летия Владивостока и до кольца Багратиона, на участке с односторонним движением. Уже практически на всей протяженности сделаны тротуары, осталось лишь облагородить зоны перед пешеходными переходами. Также специалистам предстоит обустроить лестницы, всего их отремонтируют шесть. Более того, строители сделают пандусы для удобства горожан. По завершению работ появится новый асфальт на проезжей части.

На Ватутина в это время асфальтируют тротуары. В ремонт по нацпроекту включен участок от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 на улице Нейбута. До этого коммунальщики провели капремонт тепловых сетей, так что новый асфальт можно укладывать без опаски.

Масштабный ремонт на Ватутина. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Одним из самых протяженный участков, и, пожалуй, одним из самых сложных для ремонта стала улица Ладыгина. Из-за большого уклона самой улицы и оживленного трафика, рабочим приходится прикладывать максимум усилий. Кстати, именно здесь возводят самую большую в этом году подпорную стену. Конструкция конструкции составит чуть больше 550 метров с переменной высотой до 4,8 метра. На данный день работы выполнены более чем на 70 %. На участке от Нейбута до Адмирала Кузнецова также благоустроят тротуары и заасфальтируют проезжую часть. С учетом просьб местных жителей на улице построят пять остановок.

Новая подпорная стена защитит дорогу от оползней. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во всю кипят работы сейчас и на Посьетской. От пересечения с Бестужева до начала 1-й Морской строители выставляют границы пешеходных зон, устанавливают бордюры и асфальтируют тротуары. После того, как с благоустройством этих зон закончат, рабочие займутся ремонтом проезжей части.

Последней улицей, включенной в этом году в программу БКД, стала Адмирала Захарова. Работы запланированы на участке от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской. Благоустройство улицы пока не началось, так как сейчас здесь проводится комплексный ремонт теплосети.

Стоит отметить, что за ходом ремонта на всех объектах следят сотрудники администрации города. Помимо этого в проверках постоянно участвуют общественные наблюдатели. Все выявленные нарушения подрядчики будут устранять за своей счет.

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