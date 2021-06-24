Жильцов в беде не бросят. Администрация Владивостока ответила на вопросы взволнованных горожан, после ликвидации крупной УК

Начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока ответил на вопросы обеспокоенных горожан. Фото: vlc.ru

Из-за ликвидации управляющей компании Фрунзенского района жители около 200 домов пытаются решить возникшие с обслуживанием вопросы. Управляйка, стала причиной головной боли горожан, однако администрация города обещает не бросать дело на самотек. Начальник управления содержания жилищного фонда мэрии Григорий Пейхвассер ответил на вопросы обеспокоенных клиентов нерадивой компании.

Темами, крайне волнующими жителей – стали лифты и аварийная служба. Горожане переживают, что ликвидация УК может сказаться на их обслуживании и работе. По словам руководителя управления жилфонда, массовая остановка лифтов или отсутствие аварийной бригады – исключены. Сейчас все дома начнут готовить к новому отопительному сезону, срывать сроки работ нельзя. Поэтому все объекты капитального строительства временно передали на обслуживание муниципальной управляющей компании – МУПВ «Центральный».

Объяснил Григорий Пейхвассер и о возможности перехода в другую управляйку. Он отметил, что все собственники вправе выбрать обслуживающую организацию. Во многих домах уже прошли или назначены на ближайшее время общие собрания, в ходе которых принимаются подобные решения. МУПВ «Центральный» – временная мера, хотя, если собственники захотят, то можно заключить договор с организацией и на постоянной основе.

Стоит отметить, что, если сами жители не придут к общему решению при выборе, мэрия объявит конкурс для поиска подрядчика по управлению такими домами.

Много вопросов поступает в администрацию города и по оплате коммунальных счетов.

– Жилищным Кодексом РФ предусмотрено, что управляющая организация МУПВ «Центральный», определенная решением для управления домами, оставшимся без УК, приступает к управлению со дня принятия такого решения. МУП «РКЦ» выпустит квитанции по содержанию жилья за июнь для оплаты МУПВ «Центральный» и доставит их жителям до 27 июня. На квитанциях будут указаны телефоны, по которым жители могут обращаться по вопросам начисления платы и вопросам обслуживания дома, – отметил Пейхвассер.

Государственная жилищная инспекция постоянно размещает информацию о том, какой дом у какой УК на обслуживании находится в данный момент. Посмотреть данные можно на сайте https://dom.gosuslugi.ru. Оплата должна производиться той управляющей компании, в лицензии которой он значится.

– Если собственниками будет принято решение о выборе какой-либо управляющей организации, на сайте ГИС ЖКХ они смогут узнать, с какого момента управляющая организация приступает к обязанностям по управлению домом и, соответственно, с какого числа платить новой УК, – подытожил специалист.

ПО ТЕМЕ

Во Владивостоке из-за ликвидации крупной управляйки решают судьбу жителей Фрунзенского района

Нерадивую компанию, бросившую около 200 домов, лишают лицензии (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14