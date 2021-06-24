Два сквера в центре Уссурийска благоустраивают по нацпроекту

Общественные наблюдатели проконтролируют ход создания почти 400 социально значимых объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инициативные жители Приморского края помогают в реализации национальных и инвестиционных программ. Всего в регионе около 300 общественных наблюдателей, которые предлагают свои варианты модернизации объектов, следят за тем, чтобы работа велась, и дают обратную связь Правительству Приморского края.

В Уссурийске таких «народных контролеров» - 19. Они проверили, как ведется реконструкция прогулочной зоны на перекрестке улиц Тимирязева и Калинина. Здесь уже заменили системы устаревших инженерных коммуникаций, уложили плитку на тротуары и смонтировали электрику. Сейчас рабочие подготавливают центральную часть аллеи под укладку тротуарной плитки и приступают к озеленению. На территории прогулочной зоны установят скульптуры коробейников, городничего и дамы с зонтом. Уличные фонари и кованые лавочки планируют сделать в винтажном стиле.

- Я, к счастью, имею возможность ежедневно контролировать ход работ, поскольку работаю в этом районе. Конечно, ремонт доставил некоторые неудобства пешеходам, но ради такого хорошего результата стоит немного потерпеть, – поделилась общественный наблюдатель Екатерина Калыга.

Инициативные граждане помогают формировать комфортную городскую среду. Фото: Администрация УГО

Также общественные наблюдатели проверили, как ведутся работы на территории сквера на пересечении улиц Суханова и Некрасова. Ремонт там близок к завершению: земельные работы закончены, дорожки вымощены тротуарной плиткой, освещение проведено и готовы сваи под скульптуры. В сквере расположится надпись «Я люблю Уссурийск» и фигура «Голуби, летящие ввысь», которую выбрали жители города путем голосования в социальных сетях.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» общественные наблюдатели проконтролируют ход создания почти 400 социально значимых объектов, причем как тех, что определены нацпроектами, так и тех, что предусмотрены краевой инвестиционной программой, Национальной программой по развитию Дальнего Востока и проектами «инициативного бюджета».