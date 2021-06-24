Вакцинация против COVID-19 убережет от тяжелой болезни

Вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае вновь растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно опасный диагноз врачи ставят порядка сотне жителей края. Причем отмечаются и повторные случаи заболевания, как правило, интервал после первого инфицирования составляет всего 3-6 месяцев. В опасности и те, кто расслабился и снял медицинскую маску, не дождавшись второй инъекции вакцины.

- Таких заболевших – не более 0,3 процента от общего количества заразившихся, но они есть. Мы опрашивали пациентов, они говорят, что перестали носить маску после первой прививки, думая, что уже защищены полностью. Подчеркну, что устойчивый иммунитет появляется не ранее чем через 21 день после введения второго компонента,- отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова. - При этом нет оснований полагать, что повторное заболевание будет легче первого. Все риски сохраняются. Только вакцинация полностью защитит от возможности тяжелого течения болезни и смерти. Соблюдение масочного режима остается обязательным условием до того момента, пока в регионе не сформировался коллективный иммунитет.

По словам специалиста, вакцина не гарантирует 100-процентную защиту от заболевания, но всегда предотвращает летальный исход. Вакцинация – это защита от тяжелого поражения легких, которая приводит к выраженной дыхательной недостаточности, – пациенты не попадают в палаты интенсивной терапии, а переносят заболевание в легкой степени тяжести. И это лучший показатель эффективности прививки. Спасительную инъекцию можно бесплатно получить на любой территории региона. Массовая вакцинация организована в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.