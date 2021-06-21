Приморские спортсменки приручили «драконов»

Соревнования проходили в Крылатском в Москве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Владивостокская команда «Аквамарин» достойно представила приморский спорт на чемпионате России по гребле на лодках «Дракон». Девушки взяли три «бронзы» на дистанциях 200, 500 и 2000 метров, покорив гребной канал Крылатский в Москве. Достижение тем более ценно, что приморские спортсменки соперничали с сильнейшими экипажами страны, в составе которых были и действующие члены сборной России по гребле.

- Мы не рассчитывали, что возьмем призы во всех дистанциях, тем более что нашими соперниками были профессиональные спортсменки, с детства занимающиеся греблей. От осознания этого втройне приятно! Мы еще в легком шоке, везем медали в родной Владивосток, – не скрывают эмоций наши землячки.

Характерно, что ни одна из членов команды не является профессиональной спортсменкой. Ольга Вахонина, Юлия Елизарова, Ольга Ибрагимова, Диана Комарова, Валентина Костылева, Елизавета Макарчук, Наталья Миколюк, Анастасия Моргун, Марина Павлова, Ольга Пономарева, Елизавета Поштовая и Инна Рогалева работают в различных отраслях экономики края, что не помешало им достойно представить приморский спорт на всероссийском уровне. Высоких результатов позволили добиться личный талант и упорные тренировки. А также поддержка этого вида спорта в регионе в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

Кстати

Приморский край является родоначальником гребли на лодках «Дракон» в России. Этот вид спорта первыми в стране более 20 лет назад начали развивать гребцы клуба «Тигры Владивостока», после чего гребля на «драконах» стала популярной не только в Приморье, но и во многих регионах страны. В Приморском крае ежегодно проходят массовые соревнования по гонкам на многоместных каноэ, в которых наряду с командами спортсменов принимают участие экипажи учащихся, студентов, военнослужащих, трудовых коллективов, дипломатических миссий, представителей бизнеса и власти.