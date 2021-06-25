Не забудьте захватить зонт: синоптики уточнили, в каких районах Приморья пройдет дождь с грозой

В некоторых районах края возможны осадки. Фото: Марина Соколова

В последний рабочий день недели на погоду в Приморье влияет поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», на севере региона местами кратковременный дождь. В первой половине дня в отдельных районах туман. При южном умеренном ветре температура воздуха составит +19...+33°C.

Во Владивостоке 25 июня переменная облачность, осадков не ожидается. Утром в городе местами туман. Будет дуть ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Столбики термометров поднимутся +20...+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. При юго-западном умеренном ветре воздух прогреется до +27...+29°C.

В Находке в пятницу переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха в городе поднимется до +22...+24°C.

В Тернее сегодня с утра туман, переменная облачность и кучево-дождевые облака. Будет дуть юго-западный и южный легкий ветер. Дождь с грозой прогнозируется на время обеда, около 13:00.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +15°C.

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