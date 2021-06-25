«Вон ее жених, по ночам орут»: нехорошие люди атаковали район во Владивостоке

Горожане жалуются, что любители "природы" их достали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ленинского района Владивостока в сети жалуются на закладчиков и их клиентов, которые устроили себе точку сбыта на пустыре рядом с домами. Как уверяют очевидцы, из-за нашествия нехороших людей по ночам невозможно спать, да и утром особо тоже, поиски начинаются совсем рано.

Происходящее снято в районе гостинок на Красного Знамени.

– Накипело!!! Так каждый день, по ночам орут, с пяти утра начинают искать! В доме частный детский садик, да и просто дети ходят гуляют, – рассказала в сети одна из местных жительниц, предоставив в качестве доказательств видеозапись.

На кадрах отчетливо заметно, как парочка исследует окрестности, прочесывая все кусты. Некоторые жители Владивостока, которых уже не удивишь подобными кадрами, так как похожую ситуацию можно наблюдать в разных районах города, с юмором отнеслись к происходящему.

«Они траву пропалывают, а вы тут про закладки», «Ребенку гербарий собирают в школу, пока высушат, пока приклеят. Ничего не понимаете», «Видно же, что это ландшафтный дизайнер. Увидела что скучный пейзаж и решила помочь», – отшучиваются местные.

Часть горожан все же считает, что нужно срочно привлекать полицию. В сети люди делятся, что в их районе уже перекопали все клумбы, а на замечания «землекопы» уверяют, что ищут червей.

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