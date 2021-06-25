Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток25 июня 2021 0:47

«Вон ее жених, по ночам орут»: нехорошие люди атаковали район во Владивостоке

Действия парочки местные жители сняли на видео
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горожане жалуются, что любители "природы" их достали.

Горожане жалуются, что любители "природы" их достали.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ленинского района Владивостока в сети жалуются на закладчиков и их клиентов, которые устроили себе точку сбыта на пустыре рядом с домами. Как уверяют очевидцы, из-за нашествия нехороших людей по ночам невозможно спать, да и утром особо тоже, поиски начинаются совсем рано.

Происходящее снято в районе гостинок на Красного Знамени.

– Накипело!!! Так каждый день, по ночам орут, с пяти утра начинают искать! В доме частный детский садик, да и просто дети ходят гуляют, – рассказала в сети одна из местных жительниц, предоставив в качестве доказательств видеозапись.

Жители Владивостока жалуются на закладчиков
Видео:www.instagram.com/dpskontrol125rus

На кадрах отчетливо заметно, как парочка исследует окрестности, прочесывая все кусты. Некоторые жители Владивостока, которых уже не удивишь подобными кадрами, так как похожую ситуацию можно наблюдать в разных районах города, с юмором отнеслись к происходящему.

«Они траву пропалывают, а вы тут про закладки», «Ребенку гербарий собирают в школу, пока высушат, пока приклеят. Ничего не понимаете», «Видно же, что это ландшафтный дизайнер. Увидела что скучный пейзаж и решила помочь», – отшучиваются местные.

Часть горожан все же считает, что нужно срочно привлекать полицию. В сети люди делятся, что в их районе уже перекопали все клумбы, а на замечания «землекопы» уверяют, что ищут червей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14