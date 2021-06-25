«Достал на дорогах выделываться»: известного в Приморье «суетолога» настигла карма

Автомобиль любителя скорости эвакуировали. Фото: принтскрин видео.

В популярном приморском сообществе в сети появилась видеоподборка с водителем из Уссурийска, который успел прославиться в городе своими выходками. Как уверяют местные, водителя приметного Nissan Skyline, неоднократно гонял по дорогам, газовал под окнами жилых домов, в общем, привлекал внимание. Карма, в виде сотрудников ДПС и эвакуации авто в итоге настигла лихача.

Местные жители с радостью отмечают, что на какое-то время в городе станет немного спокойнее.

«Слава богу, знаменитый персонаж в городе, под окнами бы своих родителей повыделывался бы», «Мне вот вообще в принципе все равно на незнакомых мне людей, особенно не хочется злорадствовать из-за чьих то неприятностей. Но, именно этот персонаж просто заколебал перед домом в окна газовать. На дорогах выделываться. Здесь вот прям поделом драндулетнику», «Видел этого самого в городе, летал между полосами, газуя со своей дудки. Карма – таки есть», «Еще бы на Вострецова одного гонщика угомонили бы», «А теперь на металлоприемник его, чтобы суету не наводил», «Скучно же будет в городе без суетолога», – делятся мнениями в сети приморцы.

На каком именно правонарушении поймался автомобилист, уточняется. Но горожане рассказывают, что и сам водитель и его спутница уговаривали полицейских не эвакуировать авто, но стражи правопорядка остались непреклонны.

Напомним, в крае не так много площадок для занятий автоспортом, но все же они есть. Любители скорости могут оттачивать свои навыки на «Примринге» в Артеме или «Змеинке» во Владивостоке. В крайнем случае можно выезжать за город, а не устраивать скоростные заезды на дорогах общего пользования.

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