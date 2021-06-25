«Вот так нужно воспитывать детей, по совести». Поступок школьника восхитил приморцев

Взрослым стоит брать пример с некоторых детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добрая история, которую в наши дни можно даже назвать удивительной, произошла в приморском городе Уссурийск. Школьник нашел забытую другим ребенком сумку. Мальчик не взял оттуда не рубля и обратился за помощью ко взрослыми, чтобы отыскать хозяина забытой вещи. Честность маленького жителя края поразила пользователей сети.

– Хотим выразить огромную благодарность мальчику (примерно 10 лет), которыи нашел забытую моим сыном поясную сумку по улице Советская. Она висела на заборе возле колонки. В сумке был телефон и немного карманных денег. Мальчик занес ее в кафе «Kофеinn»! Ребятам тоже спасибо, они даже зарядили телефон, чтобы хозяева смогли дозвониться. Вспомнили про сумку спустя полдня и уже не надеялись найти, – поделилась в интернете благодарная родительница.

Местные жители уверены, что именно такие моральные ценности нужно прививать подрастающему поколению.

«Вот так нужно воспитывать детей, по совести», «Побольше бы таких благородных и воспитанных людей. Может и жизнь наша была бы совсем другой. Спасибо родителям за достойное воспитание!», «Молодец паренек, родителям почет, воспитывают правильно», – высказываются жители края.

Сумку вернули вместе со всем содержимым, в целости и сохранности. Фото: www.instagram.com/mark2_che.

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