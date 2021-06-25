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Владивосток25 июня 2021 2:20

Машина совершила кульбит. Во Владивостоке водитель уснул за рулем, спровоцировав мощное ДТП

В аварии есть пострадавшие
Ярослав ЮРИН
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От удара малолитражка перевернулась.

От удара малолитражка перевернулась.

Фото: принтскрин видео.

ДТП с участием двух авто произошло ранним утром во Владивостоке. Малолитражка перевернулась на крышу на въезде на низководный мост. Экипаж получил травмы.

Авария произошла при движении из Владивостока в сторону Уссурийска, в начале моста. Как отмечает аварийный комиссар, выезжавший на место, водитель Honda Fit уснул за рулем. Автомобиль врезался в попутную Toyota Sienta, протаранил леера, после чего перевернулся. Пострадавшие порезали руки о разбившиеся стекла.

Серьезное ДТП во Владивостоке
Видео: www.instagram.com/AK_VDK

Так как ДТП учетное, разбираться во всех тонкостях будут сотрудники полиции. Разбитые авто заняли часть проезда, но пробки пока не наблюдается.

Авария на трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Фото: www.instagram.com/dps.control.

Авария на трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Фото: www.instagram.com/dps.control.

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