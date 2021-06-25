Больных все больше, а выздоровевших меньше. Статистика коронавируса в Приморье огорчает

Опасное заболевание продолжает стремительно распространяться. Фото: Милана СОКОЛ

Еще 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Приморье. По данным краевого оперштаба по борьбе с распространением заболевания, за все время пандемии в крае заболели 46 170 человек.

За последние 24 часа вылечиться смогли 59 человек. Напомним, сутками раннее выздоровевших было 76. Всего же побороть опасную инфекцию, стремительно распространяющуюся в крае, смогли 42 330 местных жителей.

Из-за ухудшающейся эпидобстановки в Приморье вводят новые запреты и разворачивают дополнительный коечный фонд. 30% работников в возрасте 65 лет и старше решено перевести на удаленку.

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