«Представляю, как было страшно». В центре Владивостока фура снесла новенький кроссовер

ДТП случилось на Лазо. Фото: www.instagram.com/_dps_vdk.

Авария с участием большегруза произошла накануне в Ленинском районе Владивостока. Дорогу в центре города по стечению обстоятельств не смогли поделить МАЗ и «Лада», что непривычно для города с обилием японских машин. Водитель кроссовера, который буквально снесла фура, обратился через интернет к очевидцам, с просьбой предоставить записи видеорегистраторов. Ждать откликов долго не пришлось. Однако вместо поддержки, на пострадавшего в основном обрушился гневные поучения и комментарии о манере езды.

Пользователи сети оживленно комментируют кадры, споря, кто же виноват в аварии.

«Бедная легковушка, представляю, как страшно было», «По видео заметно, как на «Ладе» ехал не два не полтора. Фура в своем ряду что еще тут может быть непонятно», «Именно лез. Там по видео все понятно. Мертвая зона? Нееее, не слышал», «Ни фига на фуре валит ... Пешеходный переход нерегулируемый и такой замес...», «Фура несется, как на автобане. Безобразие», «Человека бы раскатал и не заметил, те, кто на фурах им на все плевать. Когда едите вверх по Океанскому проспекту, сколько фур едет, хотя внизу знак, что им туда запрещено», – высказываются местные жители.

В подробностях происшествия теперь предстоит разбираться с пециалистам.

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В аварии есть пострадавшие (фото, видео)