Услуга по техприсоединению к электрическим сетям в Приморье все больше приобретает социальную направленность

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) c начала года подключили к электрическим сетям 1362 потребителя. Почти 86% от общего количества выполненных присоединений составили заявители льготной категории — физические лица и представители малого бизнеса, которые подключают объекты мощностью до 15 кВт по льготному тарифу.

По выполненным договорам приморский филиал ДРСК предоставил подключенным потребителям 54,2 МВт мощности. Традиционно большая часть подключений к электрическим сетям выполняется в Надеждинском, Партизанском и Шкотовском районах, а также в Уссурийском городском округе. Чаще всего за технологическим присоединением к электросетям обращаются владельцы индивидуальных жилых домов и садовых участков.

С начала года энергетики обеспечили в разных районах Приморья технологическое присоединение ряда социально-значимых объектов и объектов малого и среднего бизнеса. Так, к электрическим сетям были подключены объекты уличного освещения в 11 населенных пунктах. Электроэнергией были обеспечены 10 базовых станций сотовой связи, а также три узла связи в с. Малые Ключи, Луговое и Березовка.

Энергетики продолжают осуществлять подключение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в населенных пунктах края. В этом году были подключены медицинские объекты в с. Бараново-Оренбургское, Никитовка, Ясневый, Соболиное. Энергетики также подключили полигон твердых бытовых отходов в п. Кировский, станцию биологической очистки сточных хозяйственно-бытовых вод в с. Яковлевка, электроустановки модульных котельных в с. Малиново, Красный Яр, п. Смоляниново, минипекарни в п. Шкотово, г. Большой Камень и с. Богуславец.

Среди крупных объектов электроэнергией были обеспечены жилые дома в г. Владивостоке в районе Зеленого угла, в городе Находке к электроснабжению подключены объекты строительной компании ООО «РИМЭКО», в поселке Зима Южная Надеждинского района - объекты ООО «ДНС Дом». Кроме этого, в Партизанске подключена база по производству пищевых добавок, в с. Воздвиженка – установка пищевых продуктов и пекарня. Также осуществлено подключение объектов в игорной зоне в бухте Муравьиная.

Стоит отметить, что в Приморском крае сохраняется стабильно высокий спрос на технологическое присоединение к электросетям. С начала года в приморском филиале ДРСК было зарегистрировано более 3000 заявок на технологическое присоединение. Это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты отмечают ежегодный прирост желающих подключиться к электрическим сетям. Большая часть заявок поступает через сервис «Личный кабинет» на сайте компании.

Технологическое присоединение заявителей - одно из основных направлений работы приморского филиала ДРСК. Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса, социально-значимых объектов и жилья Приморские электрические сети вносят весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона.