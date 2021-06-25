Антиковидные меры принимают во Владивостоке, масштабные проверки проходят в общественных местах

Во Владивостоке проходят масштабные проверки. Фото: АТУ Первореченского района.

Административные комиссии Владивостока проверяют места массового скопления людей на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима. Из-за роста числа больных опасной инфекцией в крае вводятся новые ограничения, призванные предотвратить распространение заболевания.

В столице Приморья продолжаются рейды административных комиссий, только за минувшие сутки было проверено 193 единицы общественного транспорта. Также представители администрации, управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти посетили 71 торговый объект, 19 салонов красоты и парикмахерских, провели 462 профилактические беседы.

Специалисты рассказали подробно о рейдах по соблюдению предписаний Роспотребнадзора юрлицами и предпринимателями.

– Проводилась проверка торговых предприятий, расположенных на проспекте Острякова и улице Гамарника. Всего посетили 20 предприятий. В частности, специалисты проверяли журналы дезинфекции помещений и термометрии, наличие кожных антисептиков для посетителей, обеспечение персонала одноразовыми масками. В результате мероприятий на должностных лиц, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования, составлено шесть актов, – поделились в АТУ Первореченского района.

Стоит отметить, что в крае из-за коронавируса продолжает действовать режим повышенной готовности. В последние дни резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью. В среднем за сутки выявляют 110-120 новых случаев COVID-19, большая часть из них зарегистрирована именно во Владивостоке. В срочном порядке в больницах региона разворачиваются дополнительные койки и вводятся новые ограничения. 30% трудящихся в возрасте 65 лет и старше решено снова перевести на удаленную работу.

По мнению медиков, сдержать рост распространения инфекции поможет соблюдение элементарных правил. Необходимо носить маски, пользоваться антисептиками, избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию помещений. Как отмечают эксперты, одним из важнейших факторов стабилизации обстановки также стало вакцинирование. Список адресов можно посмотреть на официальном сайте администрации Владивостока, перейдя по ссылке.

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