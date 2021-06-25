Коронавирус пересадил приморцев на велосипеды

Расходы жителей Приморского края на спортивные товары и услуги в 2021 году значительно увеличились по сравнению с допандемийным 2019 годом. Аналитикой, полученной от МТС Банка, поделилась в своём личном аккаунте в Instagram руководитель филиала компании в Приморье Евгения Сысоева.

В 2,3 раза увеличилось количество транзакций в веломагазинах — эта категория показала рекордный прирост. На втором месте – билеты на спортивные мероприятия (+220%). Дальше — магазины спорттоваров (+94%) и фитнес-клубы (+93%).

«Запретный плод сладок, и невозможность посещать спортивные центры из-за ограничений, по всей видимости, подогрела интерес», — комментирует Евгения Сысоева.

Средние чеки в веломагазинах и магазинах спорттоваров выросли на 25% и 16% соответственно. Билеты на спортивные мероприятия и услуги фитнес-клубов увеличились незначительно на 24% и 11%.

68% покупок в магазинах спорттоваров и совершают мужчины. Они же оплачивают участие в спортивные мероприятия в 64 случаев из 100. При этом фитнес-клубы женщины посещают практически наравне с сильным полом – 47% и 53% платежей соответственно.

Примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают приморцы в возрасте от 35 до 50 лет. Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет.

Однако, количество транзакций, совершаемых молодежью в фитнес-клубах и при покупке билетов на спортивные мероприятия, практически удвоилось по сравнению с 2019 годом.