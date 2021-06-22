Талантливая молодежь Приморья получает господдержку

Сотня начинающих профессионалов получат не только работу на предприятиях Приморья, но также финансовую и методическую поддержку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчерашние выпускники вузов, пришедшие работать в отрасли, имеющие социально-экономическую значимость для региона, смогут воспользоваться государственной поддержкой. В течение первого года работы начинающие профессионалы будут получать ежемесячную доплату из краевого бюджета. Это предусмотрено госпрограммой «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

На днях завершился прием заявок от работодателей на участие в проекте привлечения молодых специалистов. Сотня начинающих профессионалов получат не только работу на предприятиях Приморья, но также финансовую и методическую поддержку от регионального правительства.

- Претендовать на трудоустройство могут молодые люди, соответствующие нескольким критериям: возраст до 35 лет включительно, время окончания вуза или колледжа не превышает трех лет. А специальность должна соответствовать требованиям, предъявляемым к одной или нескольким должностям перечня организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края, - пояснила руководитель департамента по делам молодежи региона Елена Томчук.

Больше всего рабочих мест предлагается в агропромышленном и сельскохозяйственном направлениях, включая ветеринарию, а также в ЖКХ и энергетике. Из этих вакансий к концу июля будет составлен перечень из 100 самых актуальных должностей. После этого стартует конкурс уже среди молодых специалистов.

На заметку

Новая мера поддержки молодых специалистов в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, начала действовать в прошлом году. В 2020 году этой возможностью смогли воспользоваться семь жителей региона.