Приморские бюджетники получили более 1,2 миллиарда рублей на ипотеку

главная задача программы – снизить отток населения из Приморья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Программа «Доступная ипотека» для Приморского края стала настоящим прорывом в сфере жилищного кредитования. Для бюджетников процентная ставка составляет 3,4 – 3,8 процента годовых, в зависимости от того, в строящемся доме покупается квартира, или в уже сданном. С начала действия программы, с сентября 2018 года, с жителями края заключено 482 договора на сумму более 1,2 миллиарда рублей. В текущем году выдано 129 займов более, чем на 411 миллионов рублей. Большинство покупок жилой недвижимости приходится на Владивосток и Находку.

Льготное кредитование реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Воспользоваться «Доступной ипотекой» могут работники бюджетной сферы и семьи, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок, - пояснили в Корпорации развития жилищного строительства Приморского края.

Цель программы - улучшить качество жизни. А главная задача – снизить отток населения из Приморья. Собственная квартира – это серьезный якорь, закрепляющий человека в регионе. Льготная ипотека призвана не только снизить кадровый дефицит в важных для Приморья направлениях, но и обеспечить приток новых кадров.

На заметку

Подробную информацию о льготной программе кредитования можно получить в АО «КРЖС» по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5в, 5 этаж. Телефон: 8 (800) 250-72-10.

А в это время

В этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Приморском крае необходимо сдать не менее 800 тысяч квадратных метров. Приобретать жилье по сниженной процентной ставке приморцам позволяют государственные программы льготной ипотеки.