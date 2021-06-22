Приморские школьники увлекаются точными науками

Все экзамены проходят с соблюдением рекомендаций и требований Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае единый государственный экзамен по профильной математике сдали почти 5,5 тысяч выпускников. И многие преподаватели этого предмета вправе гордиться своими учениками. Число участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов, составило 190 человек. Это на 22,5 процента больше, чем в прошлом году. А четверо выпускников из Владивостока и Арсеньева достигли высшего результата – 100 баллов. В 2020 году не было ни одного «стобаллльника».

Кстати, ранее в Приморье сообщили результаты ЕГЭ по русскому языку. 14 выпускников защитили знания на 100 баллов. Всего в 2021 году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников.

В новом формате 24 и 25 июня защитят свои знания в информатике и информационно-коммуникативных технологиях. Более 1200 выпускников выбрали эти предметы для государственной аттестации.

- Главное отличие экзамена текущего года от предыдущего в том, что задания не распечатывались, – участники увидели их только на экранах мониторов,- рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко. - Ответы на задания проверяются автоматизированно по заранее выстроенному алгоритму. После экзамена не предусмотрена апелляция о несогласии с оценкой. Апелляция может быть подана только в случае технических сбоев и других внешних обстоятельств, которые не позволили выпускнику набрать баллы.

Важно!

Все экзамены проходят с соблюдением рекомендаций и требований Роспотребнадзора, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Для этого в школах работают рециркуляторы воздуха, соблюдается масочный режим, используются антисептики. Выпускников рассаживают в шахматном порядке и только по 10 человек в одной аудитории. Экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований, в частности в помещениях своевременно проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.