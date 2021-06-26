В Приморье выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом

В Приморье продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Так за минувшие сутки диагноз был подтвержден у 130 приморцев. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Приморье составило 46300 человек.

За минувшие сутки выздоровело 46 жителей края. Всего с начала пандемии опасный диагноз был снят с 42376 человек.

В крае продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса получило уже 205 970 человек.