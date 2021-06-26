"Бесплатная автомойка": во Владивостоке на улице Фадеева прорвало трубу с горячей водой

Из-за прорыва трубы вода устремилась на проезжую часть.

В ночь на 26 июня во Владивостоке на улице Фадеева прорвало трубу с горячей водой. Проезд под теплотрассой пользователи сети тут же окрестили "бесплатной автомойкой".

На кадрах видео видно, как автомобилист не спеша проезжает под потоками воды, судя по всему для того, чтобы помыть свой автомобиль. Видео было опубликовано в одном из инстаграм-пабликов Владивостока. Пользователи соцсети окрестили прорыв "бесплатной автомойкой", кто-то даже последовал примеру водителя, попавшего в объектив видеокамеры.

Однако уже утром, 26 июня, порыв был устранен. Напомним, сейчас в городе проходят гидравлические испытания, завершающий этап должен закончиться 28 июня.