Неполные семьи и беременных в Приморье поддержат рублем

Нацпроект "Демография" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уже с 1 июля этого года можно будет подать заявление в Пенсионный фонд на новое ежемесячное пособие. Речь идет о беременных женщинах и неполных семьях, в которых воспитывают детей школьного возраста. Кстати, на выплату могут рассчитывать как матери, так и отцы-одиночки.

Новые выплаты анонсировал президент Владимир Путин в 2021 году в послании Федеральному собранию. Правда, правительство еще не разработало критерии для комплексной оценки нуждаемости, которую будут учитывать при назначении пособия, и сроки рассмотрения заявлений.

Подчеркивается, что речь идет о поддержке нуждающихся, то есть тех семей, где доходы ниже прожиточного минимума. В Приморском крае размер дохода семьи, претендующей на пособие, не должен превышать прожиточного минимума в 13 963 рублей.

Размер пособия в свою очередь рассчитывается из других критериев. Для неполных семей это 50% прожиточного минимума на ребенка (в Приморье он установлен в размере 15,4 тысячи рублей). Выплата по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого (в Приморье - почти 14,8 тысячи рублей).

Итого в Приморском крае неполные семьи получат 7,7 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности, будут получать около 7,4 тысячи рублей. Финансовая поддержка семей с детьми – важнейшая составляющая национального проекта «Демография», призванного увеличить суммарный коэффициент рождаемости в стране.

Заявление можно подать как в Пенсионный фонд (подробнее по телефону: 8 (800) 60-00-335), так и на Госуслугах.

Кстати

В Приморье запущен сервис для поиска мер социальной поддержки семей с детьми – «Интерактивный консультант», который поможет узнать больше о мерах поддержки в режиме онлайн. Он создан специалистами Приморского центра соцподдержки населения.

«В Приморье 27 видов демографических выплат и компенсаций, как федеральных, так и краевых, выплачиваются через наше министерство. Найти информацию о них можно в Социальном справочнике», – информирует министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая.