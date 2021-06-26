Завершены поиски 17-летнего Андрея, пропавшего в Приморье 22 мая

Андрей ушел из общежития КГБ ПАУ АТК, расположенного в пгт. Ярославский в Хорольском районе Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершены поиски без вести пропавшего 17-летнего Андрея Кузнецова.

Подросток ушел из общежития КГБ ПАУ АТК, расположенного в пгт. Ярославский в Хорольском районе Приморья. Произошло это 22 мая, с тех пор какой-либо информации об Андрее не было.

Поиски длились больше месяца. Известно было, что в день пропажи на нем были черная футболка, синие джинсовые бриджи, черные кроссовки. Поиски осложняло и отсутствие особых примет. Худощавое телосложение, светло-русые волосы - портрет среднестатистический и ничем не примечательный.

Пропавшего подростка искали родственники, волонтеры "Примпоиска" и полицейские. Спустя месяц поиски были завершены, Андрея Кузнецова нашли живым.