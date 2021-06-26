И. о. мэра Владивостока Константин Шестаков привился от коронавируса

Константин Шестаков привился "Спутником V". Фото: vlc.ru

Сегодня, 26 июня, глава администрации Владивостока Константин Шестаков сделал первую прививку от коронавируса. Он привился вакциной «Спутник V» в поликлинике № 6 и напомнил всем об ответственном отношении к своему здоровью.

«Я переболел коронавирусом еще в ноябре прошлого года. Сейчас количество антител снизилось, что позволило мне сделать прививку. Прошу всех горожан ответственно подойти к этому вопросу. Берегите себя и свое здоровье», – отметил и. о. главы города Константин Шестаков.

Кстати, пройти вакцинацию сейчас можно не только в поликлинике, но и в мобильном пункте вакцинации. Они развернуты в торговых центрах, супермаркетах, МФЦ. Чтобы сделать прививку, нужен только паспорт и СНИЛС.

Адреса стационарных пунктов вакцинации во Владивостоке:

Поликлиника № 1 (Океанский проспект, 35, Котельникова, 10);

Поликлиника № 3 (Луговая, 55);

Поликлиника № 4 (Давыдова, 3);

Поликлиника № 6 (Черемуховая, 32, Борисенко, 29);

Поликлиника № 9 (Горшкова,3, Гамарника, 21, Вострецова 4);

Краевая клиническая больница № 2 (Интернациональная, 56);

Владивостокская больница № 3 (Энгельса, 7, Первая, 4);

Владивостокская клиническая больница № 4 (Воропаева, 5);

Клиническая больница «РЖД-Медицина» (2-я Круговая, 10);

Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук (Кирова, 95);

Региональный медицинский центр «Лотос» (Гоголя, 41);

Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (Октябрьская, 10)

МСЧ № 25 ФСИН России (Арсенальная, 15).

Адреса мобильных пунктов вакцинации во Владивостоке:

МФЦ на Тихой (Борисенко, 102), по будням с 16:00 до 20:00;

ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15, 2 этаж, павильон 204), ежедневно с 11:00 до 19:00;

ТЦ «Махаон» (Окатовая, 28), каждый понедельник, среду, пятницу с 10:00 до 14:00;

ТВК «Калина Молл» (Калинина, 8, -2 этаж, зона гардероба), каждый вторник, четверг и субботу с 10:00 до 13:00;

ТРК «Дружба» (Русская, 2к, 1 этаж), по будням с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00;

Супермаркет «Реми» (Бородинская,14, строение 6), с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00, в субботу с 10:00 до 15:00;

ТРЦ «Клевер Хаус» (Семеновская, 15), ежедневно с 13:00 до 18:00;

Владивостокский цирк (Светланская, 103), 24 июня с 17:00 до 20:00; 26 и 27 июня с 10:30 до 20:00; 30 июня и 1 июля с 17:30 до 20:00.

ТК «Центральный» (Светланская, 29, 4 этаж) понедельник, среда, пятница с 14:00 до 18:00;

ТРК «Седанка Сити» (Полетаева, 6д), с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00;

ТЦ «Андромеда» (Трудовое, Лермонтова, 77-б), с понедельника по пятницу с 16:30 до 19:00;

Правительство Приморского края (Светланская, 22, 1 этаж), по будням с 9:00 до 16:00;

Медицинский пункт ДВФУ (поселок Аякс, корпус 1.8, первый этаж), понедельник, среда, пятница с 10:00 до 14:00.