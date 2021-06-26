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Владивосток26 июня 2021 8:45

Проезда нет: в Приморье обрушилась часть моста между двумя селами

Будут ли восстанавливать мост, или же строить новый, пока неизвестно
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье рухнул очередной мост.

В Приморье рухнул очередной мост.

В Приморье сегодня, 26 июня, обрушилась часть моста между селами в Уссурийском городском округе. Транспортное сообщение между селами Борисовка и Кугуки нарушено.

Сейчас из-за обрушения моста прямой проезд по этому участку трассы закрыт. Объехать аварийный участок и добраться до села Кугуки можно через села Утесное и Ливневичи.

В Приморье рухнул мост между селами Борисовка и Кугуки. Видео: mark2_che / instagram

Что сейчас будет с мостом - пока неизвестно. Необходимо обследовать инженерное сооружение, понять, из-за чего рухнула его часть и есть ли опасность дальнейшего разрушения.Только после детального обследования станет понятна дальнейшая судьба переезда. Не исключено, что на этом участке придется возводить новую переправу.