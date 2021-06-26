Опасность пожаров и холод по ночам: синоптики рассказали, какой будет погода в конце июня

Температура воздуха ночью достигнет отметки в +4 °С

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале следующей недели. Последние три дня июня не порадуют приморцев, и тому есть несколько причин.

В понедельник, 28 июня, гребень тихоокеанского антициклона подарит Приморью солнце и слабый ветер. Воздух на континенте прогреется до +33 °С, на побережье до +23 °С.

Однако скоро погода начнет портиться. Антициклон над Охотским морем усилится, а его гребень распространится вдоль побережья Приморского края, из-за чего в прибрежные районы начнет поступать холодный охотоморский воздух, температура понизится.

Ночью в восточных районах будет холодно, от +4 до +8 °С, а дневная температура понизится до +14...+20 °С.

Еще одна опасность, это длительное отсутствие осадков при высокой температуре воздуха. Уровень пожароопасности леса в большинстве районов континентальной части края увеличится до 3 класса, местами на севере края сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности леса.

Во вторник, 29 июня, и в среду, 30 июня, во Владивостоке увеличится количество облаков, но осадков не ожидается. Под воздействием охотоморского гребня температурный фон понизится на 3 – 5 градусов, температура ночью до +10...+13 °С, днем воздух прогреется до + 15...+19 °С.