Жара до 30 градусов тепла придет в Приморье

Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C. Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 27 июня, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют переменную облачность, но преимущественно без осадков. Утром в некоторых районах туман.

В дальневосточной столице сегодня утром слабая морось, местами туман, который пройдет к середине дня. Ветер возьмет направление с юго-востока, а воздух прогреется до 20 градусов со знаком плюс.

В Уссурийске без осадков, ветер южный умеренный. Здесь сегодня будет жарко – до 30 градусов тепла.

В Находке тоже осадков не ожидается, но температура воздуха чуть ниже – до 25 градусов жары. Ветер возьмет направление с юга.

По данным портала «Примпогода», температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14