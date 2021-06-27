Девочку по фамилии Чемерис разыскивают в Приморье

Фото: «Примпоиск».

В Приморье пропала девочка. Об этом сообщает Инстаграм-страница сообщества «Примпоиск».

Известно, что Даная Чемерис 2007 года рождения проживает в поселке городского типа Кавалерово. 24 июня она ушла из дома по улице Народная, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры сообщают, что рост девочки около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы рыжие длиной до плеч. Во что был одет ребенок – неизвестно.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят обращаться в полицию или звонить на личные номера волонтеров.

8 908 987 39 19, 8 924 239 02 64.

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