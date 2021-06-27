«Выгнал леди из дома»: автомобиль во дворе привлек внимание приморцев

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus.

Малолитражка, припаркованная во дворе одного из многоэтажных домов, стала предметом обсуждения в социальных сетях. А все из-за личных вещей, которые кто-то заботливо сложил на крышу авто. В комментариях под фото предполагают, что некая «леди» теперь лишилась дома.

Фото появилось в одном из популярных автомобильных пабликов утром воскресенья, 27 июня. Среди припаркованных автомобилей оказалась машина марки Nissan Note. На крыше иномарки лежали пакеты. Однако, судя по описанию снимка, это не мусор, а чьи-то личные вещи. А если быть точнее, то женские вещи. Автор фотографии подписал: «Выгнал леди из дома, походу».

- А что опять Меркурий ретроградный? Что все с ума сходят? – пишет девушка из Приморья в комментариях к посту.

Что же на самом деле случилось с владельцем авто, и почему на крыше лежат пакеты с вещами – достоверно неизвестно.

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