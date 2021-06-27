Во Владивостоке молодые люди с ветерком прокатились на крыше авто на ходу

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus.

В объектив камеры мобильного телефона попали молодые люди, развлекающиеся весьма странным способом. На крыше малолитражки, что называется «с ветерком», прокатился молодой человек. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Все случилось ранним утром воскресенья, 27 июня, в районе пляжа ДВИМУ во Владивостоке. Женщина в этот момент, судя по всему, прогуливалась с собакой. Внезапно на трассе появилась белая малолитражка. И все бы ничего, вот только внимание местной жительницы привлек молодой человек, находившийся на крыше Honda Fit. Женщина сняла происходящее на камеру мобильного телефона.

Ролик моментально появился в одном из популярных автомобильных пабликов Приморья. В комментариях поведали, что весь экипаж малолитражка, включая водителя, находился в алкогольном опьянении. Возможно, так ребята ознаменовали начало праздника – Дня молодежи. Чем закончились опасные «покатушки», пока неизвестно. Однако в социальных сетях, куда выложили ролик, автор отметил местную ГАИ с указанием госномера нарушителя.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14