В Приморье неизвестный в медицинской маске ограбил магазин

Гражданина теперь проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейскими Октябрьского округа по горячим следам задержан подозреваемый в совершении грабежа из магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Все случилось днем в селе Покровка. Продавец обратилась с заявлением в полицию. Женщина рассказала, что в павильон с продуктами вошел неизвестный в медицинской маске. Взяв все, что ему было необходимо, в том числе и алкоголь, он просто убежал. Платить свыше трех тысяч рублей за покупку он не стал.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Установив факт грабежа, следователь возбудил уголовное дело по факту хищения чужого имущества.

По горячим следам специалисты по итогу задержали 22-летнего злоумышленника. Как оказалось, ранее житель села Покровка уже был судим. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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