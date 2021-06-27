Самый популярный в Приморье пляж приведут в порядок

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Прибрежную песчаную полосу очистят в бухте Лазурная. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Приводить пляж в порядок планируют в несколько этапов.

Работы по расчистке одного из самых популярных мест отдыха начнутся совсем скоро. Уже сегодня, 27 июня, специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели тестовые работы. Для решения поставленных задач пока используется имеющаяся техника, но не исключен вариант приобретения специального профессионального оборудования очистки пляжей.

По словам замдиректора предприятия Алексея Руденко, сначала рабочие очистят пляж от крупынх камней и остатков бетона, а потом техника приступит к отсеиванию песка – очищению от ракушек, травы и мелких камней.

- Провели тестовые испытания, после чего немного доработаем технику, навесное оборудование и ориентировочно с 5 июля выйдем на основной объем работ, - сообщил Алексей Руденко.

Смотреть видеосюжет Прибрежную песчаную полосу очистят в бухте Лазурная. Видео: пресс-служба администрации Владивостока.

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