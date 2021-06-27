«Как хочешь, так и поступай»: курьезный случай произошел на дороге в Приморье

Фото: instagram.com/dps_vl.

Смешная ситуация произошла на кануне в одном из сел Приморского края. Светофор, призванный регулировать ситуацию на дороге, стал «яблоком раздора». Сразу два сигнала, противоречащих друг другу, появились на конструкции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Все случилось в селе Галенки Октябрьского района. Светофоров там немного, да и движение, собственно, не очень плотное. Однако ПДД местные стараются не нарушать. Все бы ничего, но накануне по неизвестны причинам светофор в селе «взбунтовался».

Подъезжая к пешеходному переходу, автолюбителей ждал сюрприз – светофор показывал сразу два сигнала, и оба противоречили друг другу. Примечательно, что поодаль стоял экипаж ДПС, но тех, кто преодолевал пешеходный переход, они не останавливали: видимо сами не могли до конца определиться, является ли это нарушением.

Фотография с противоречивым светофором уже облетела социальные сети.

- Село Галенки, как хочешь, так думай и поступай.. – пишет автор снимка.

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