Владивосток частично останется без холодной воды – адреса

Отключения пройдут в связи с плановыми ремонтными работами. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Уже на следующей неделе в дальневосточной столице начнутся массовые отключения домов от холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». По данным ведомства, отключения пройдут в связи с плановыми ремонтными работами.

Так, во вторник, 29 июня, от холодной воды с 09:00 до 19:00 часов отключат дома по следующим улицам:

Гражданская 1-23, 2-30;

Есенина 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 79, 79а, 83, 84, 53, 53а, 51, 52, 52а, 55;

Инженерная 1, 3, 5, 2в;

Коммуны 2-14, 1, 3, 5;

Лянчихинская 72, 78.

Ватутина 26;

Нейбута 32, 34, 38, 35, 37, 39, 41.

В среду, 30 июня, с с 09:00 до 19:00 часов вода исчезнет из домов по улицам:

Гаршина;

Гоголя - 50, 37, 39, 35, 30, 32;

Достоевского;

проспект Красного Знамени - 57, 59, 52, 54, 66, 66а, 66б;

Крылова (частный сектор);

Чехова.

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