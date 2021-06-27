Владивосток частично останется без холодной воды – адреса

Отключения пройдут в связи с плановыми ремонтными работами.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Уже на следующей неделе в дальневосточной столице начнутся массовые отключения домов от холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». По данным ведомства, отключения пройдут в связи с плановыми ремонтными работами.
Так, во вторник, 29 июня, от холодной воды с 09:00 до 19:00 часов отключат дома по следующим улицам:
Гражданская 1-23, 2-30;
Есенина 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 79, 79а, 83, 84, 53, 53а, 51, 52, 52а, 55;
Инженерная 1, 3, 5, 2в;
Коммуны 2-14, 1, 3, 5;
Лянчихинская 72, 78.
Ватутина 26;
Нейбута 32, 34, 38, 35, 37, 39, 41.
В среду, 30 июня, с с 09:00 до 19:00 часов вода исчезнет из домов по улицам:
Гаршина;
Гоголя - 50, 37, 39, 35, 30, 32;
Достоевского;
проспект Красного Знамени - 57, 59, 52, 54, 66, 66а, 66б;
Крылова (частный сектор);
Чехова.
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