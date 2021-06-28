«Девушка ему подсказывает»: парочку застали за экстремальным занятием в Приморье

Окружающих удивило происходящее. Фото: Евгения ГУСЕВА

Весьма необычную и даже экстремальную картину снял житель Уссурийска внимание свидетеля привлек мужчина, стоящий на козырьке одного из балконов. В квартире же в это время находилась девушка, активно комментируя происходящее. Судя по всему, пара решила таким образом помыть окна и это на высоте пятого этажа.

История развернулась в одном из домов на улице Краснознаменная в Уссурийске. Как уверяет автор, мужчина без всякого снаряжения попросту выбрался за балкон и начал протирать окна, всем процессов из квартиры руководила дама.

Безрассудное поведение жильцов вызвало массу комментариев в сети. Благодаря видео, появившемуся в интернете, узнать причину поломки козырька смогли соседи умельца.

«Человек паук уже не тот», «Это же надо додуматься рисковать так своей жизнью», «Девушка тоже хороша», «Интересно, что за фирма стеклила нижнюю лоджию, козырек мужика выдержал», «Сломался... Завтра поднимусь к этому замечательному человеку, для восстановления!!!!!» – комментируют местные жители.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14